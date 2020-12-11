О консультациях по безопасности и стабильности в Закавказье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10-11 декабря в Женеве прошел 51-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Российскую делегацию возглавил Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Г.М.Гатилов.

Участники Дискуссий согласились относительно сохраняющейся востребованности женевской площадки как безальтернативного переговорного механизма, обеспечивающего поддержание прямого диалога между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом, – с другой.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным темам. С российской стороны было отмечено, что новые коллективные вызовы, связанные с пандемией COVID-19, должны стимулировать к выработке позитивной объединительной повестки. Пример успешного согласования Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, внушает оптимизм и задает ориентиры в работе других диалоговых форматов.

В практическом плане российская, абхазская и югоосетинская стороны акцентировали важность возвращения к субстантивной работе над соглашением о неприменении силы между Грузией и ее соседями – Абхазией и Южной Осетией. Данный документ имеет ключевое значение для укрепления стабильности и безопасности в Закавказье. Его актуальность особенно возрастает с учетом наращивания военной активности США и НАТО в Грузии и регионе. К сожалению, грузинская делегация вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход при обсуждении этого вопроса.

Обстановка в грузино-югоосетинском и грузино-абхазском приграничье участниками Дискуссий была признана в целом спокойной. Ее дальнейшей стабилизации мог бы послужить процесс делимитации грузино-абхазского и грузино-югоосетинского участков границы с их последующей демаркацией. Вместе с тем, кризисный потенциал остается достаточно высоким. Россия призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, искать точки соприкосновения путем диалога в имеющихся переговорных форматах, в том числе в рамках механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети и Гале.

Российская сторона вновь заострила внимание на безальтернативности обеспечения доступа официальных представителей Абхазии и Южной Осетии на профильные международные площадки, прежде всего системы ООН, при обсуждении относящейся к жизнедеятельности обеих республик тематики. Решение этой задачи вместе с отказом Грузии от продвижения ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам будет способствовать разблокированию предметного рассмотрения данного комплекса вопросов и в рамках Женевских дискуссий.

Достигнута предварительная договоренность о проведении следующего, 52-го, раунда в марте 2021 г. Его формат будет определяться с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической обстановки.