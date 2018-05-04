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22.10.1821:24

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Помощником Президента США по национальной безопасности Дж.Болтоном

1985-22-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Помощником Президента США по национальной безопасности Дж.Болтоном, находящимся в Москве с рабочим визитом. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение на Украине и Корейском полуострове. Обсуждались перспективы взаимодействия между нашими странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности.

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