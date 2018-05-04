О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Помощником Президента США по национальной безопасности Дж.Болтоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Помощником Президента США по национальной безопасности Дж.Болтоном, находящимся в Москве с рабочим визитом. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение на Украине и Корейском полуострове. Обсуждались перспективы взаимодействия между нашими странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности.