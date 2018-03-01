Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Фам Бинь Минем, Ханой, 23 марта 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность от нашей делегации и от себя лично нашим вьетнамским друзьям за гостеприимство.

Cегодня утром уже состоялась встреча с Генеральным секретарём ЦК КВП Нгуен Фу Чонгом, сейчас прошли очень насыщенные переговоры, ещё предстоит встреча с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом.

Переговоры с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем прошли в дружественном ключе и позволили обменяться мнениями по самому широкому кругу вопросов. Вьетнам и Россия – давние, надёжные друзья, стратегические партнёры. У нас налажен доверительный политический диалог на высшем и высоком уровне, взаимодействие по линии практически всех профильных министерств, ведомств и служб.

Сегодня мы рассмотрели выполнение договорённостей, которые были достигнуты во время официального визита в Российскую Федерацию Президента Социалистической Республики Вьетнам летом 2017 г., а также в ходе встреч наших президентов осенью 2017 г. «на полях» саммита АТЭС в Дананге и глав правительств на Восточноазиатском саммите в Маниле тоже осенью прошлого года.

Мы констатировали устойчивое расширение контактов по линии парламентов, министерств и ведомств, политических партий, общественных объединений, а также между людьми, о чём говорит существенный рост туристических потоков из России во Вьетнам и из Вьетнама в Россию в прошлом году.

Договорились об ускорении подготовки программ, мероприятий, которые в будущем году будут проводиться в России и Вьетнаме в рамках «перекрёстных годов» России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

С удовлетворением отметили рост товарооборота в прошлом году более, чем на 30%. Статистика разнится: по нашим данным, это уже больше 5 млрд. долл., по вьетнамской – чуть меньше, но в любом случае рост налицо. Мы согласились, что это стало возможным во многом благодаря реализации соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС.

Отметили эффективную работу Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая провела уже 20-е заседание в сентябре прошлого года в Хошимине.

Вьетнам и Россия заинтересованы в том, чтобы наряду с торговлей расширялись взаимные инвестиции. Уверены, что этому будет способствовать деятельность не так давно созданной рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам. На взаимной основе будем поощрять прямые контакты между деловыми кругами России и Вьетнама. В том числе ожидаем представительную делегацию вьетнамского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Высоко оценили деятельность совместных предприятий с участием ведущих российских и вьетнамских нефтегазовых компаний. Это одно из ключевых направлений нашего партнёрства в экономике. Обсудили перспективы взаимодействия в электроэнергетике, в области мирного атома, сельском хозяйстве, машиностроении, банковском секторе, в сфере транспорта и инфраструктуры. Договорились расширять гуманитарные связи, образовательные обмены. Число государственных стипендий, которые Россия ежегодно предоставляет Вьетнаму, неуклонно растёт и уже приблизилось к тысяче.

Вьетнам и Российская Федерация одинаково смотрят на проблему мироустройства, выступают за уважение международного права и центральной роли ООН, за коллективный подход к решению любых проблем и исключительно мирные методы урегулирования любых споров. Эти подходы мы проповедуем и в том, что касается ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы заинтересованы, едины в том, чтобы создать здесь такую архитектуру сотрудничества, которая могла бы обеспечить устойчивое развитие и интересы безопасности всех без исключения стран региона. Констатируем, что этим критериям в полной мере отвечает военное и военно-техническое сотрудничество между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам.

В отношении наших связей со странами региона и подходов к коллективным действиям по формированию новой инклюзивной внеблоковой архитектуры Россия неизменно выступает за то, чтобы все эти усилия опирались на центральную, стимулирующую роль АСЕАН. Задачам дальнейшего совершенствования нашей внешнеполитической координации будет на деле способствовать только что подписанный План сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2019 – 2020 гг.

По нашей общей оценке, сегодняшний визит, состоявшиеся переговоры внесли очень полезный вклад в дальнейшее развитие нашего всеобъемлющего стратегического партнёрства.