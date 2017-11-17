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30.12.1709:15

Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Президентом, Министром иностранных дел Республики Науру Б.Вакой по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Науру

2534-30-12-2017

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

В связи с отмечаемой 30 декабря с.г. 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Науру Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Президент, Министр иностранных дел Республики Науру Б.Вака обменялись поздравительными телеграммами, в которых подчеркивается, что за прошедшие десятилетия была сформирована прочная основа для развития дружественных российско-науруанских связей. При этом выражен обоюдный настрой сторон на углубление политического диалога и наращивание кооперации в практических областях в интересах народов двух стран.
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