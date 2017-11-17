Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова международному информационному агентству «Россия сегодня», 25 декабря 2017 года

Вопрос: Д.Трамп заявил, что планирует провести встречу с В.В.Путиным по КНДР, Президент России также выражал готовность к диалогу. Когда можно ожидать такие переговоры и где, в каком формате? В вопросе улучшения отношений двух стран можно рассчитывать только на личные контакты лидеров или есть еще какие-то варианты, чтобы не скатиться к ситуации нового «железного занавеса»?

С.В.Лавров: Контакты между президентами России и США в последнее время носят достаточно интенсивный характер. Как правило, они не ограничиваются каким-то одним сюжетом, а охватывают широкий спектр двусторонних и международных тем.

Сроки проведения очередной личной встречи пока не обсуждались. Напомню, что В.В.Путин и Д.Трамп общались на саммите АТЭС в Дананге, где одобрили важное Совместное заявление по Сирии. После этого главы государств уже трижды – 21 ноября, 14 и 17 декабря – беседовали по телефону. Разумеется, затрагивалась и ситуация на Корейском полуострове.

В свою очередь мы с Госсекретарем Р.Тиллерсоном регулярно обсуждаем ключевые вопросы российско-американской повестки дня. По наиболее актуальным из них дополнительно проводятся экспертные консультации на рабочем уровне.

Диалог с администрацией США идет и по каналам других ведомств, в том числе между спецслужбами. В недавнем телефонном разговоре Президент России поблагодарил Д.Трампа за поступившую из ЦРУ разведывательную информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других местах города. Это пример реального взаимодействия между Россией и США.

В то же время отдаем себе отчет, что в отношениях между двумя государствами существует немало проблем, как застарелых, так и недавно возникших или, точнее сказать, искусственно созданных. Главная из них – русофобская истерия, которая охватила вашингтонский политический истеблишмент и уже приобрела без преувеличения параноидальный характер. Именно она не дает двигаться вперед по важным для наших стран направлениям, провоцирует дополнительное напряжение на мировой арене.

Летом в США одобрен направленный против нас закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Известна ситуация с незаконным, по сути, рейдерским захватом нашей дипломатической собственности.

На наших дипломатов оказывается давление со стороны ФБР, им чинят препятствия в работе. Развязана кампания травли российских СМИ, прежде всего телеканала «Раша Тудэй». И это только часть обширного списка немотивированных антироссийских действий. Работающее против России лобби добивается принятия новых недружественных и даже откровенно враждебных шагов.

Не думаю, однако, что термин «железный занавес» применим к российско-американским отношениям на современном этапе. Скорее речь можно вести об очередном приступе «маккартизма», от которого американское общество, получается, не выработало полного иммунитета. Но лично я уверен – как когда-то в США всем надоела и сошла на нет устроенная сенатором Дж.Маккарти «охота на ведьм», так и в нынешней ситуации наступит отрезвление, а за ним и выздоровление. Хотя время будет потрачено впустую.

Со своей стороны действуем прагматично. На агрессивные выпады отвечаем, но конфронтацию подстегивать не собираемся. Будем и впредь последовательно и энергично отстаивать свои позиции, возвращая коллег в Вашингтоне к фундаментальным принципам, на которых должен выстраиваться двусторонний диалог. Главные среди них – учет и уважение интересов друг друга. Без этого оздоровить отношения попросту невозможно, равно как вряд ли получится эффективно сотрудничать в международных делах.

Вопрос: Есть ли шанс, что в 2018 году удастся достичь политического урегулирования в Сирии? Возможно ли и когда принятие новой конституции Сирии и проведение выборов? Будет ли в них участвовать Б.Асад? Готова ли Россия помочь обеспечить безопасность в САР на время этих выборов? Не опасаетесь ли Вы, что после ухода российских войск коалиция во главе с США может начать действия против правительственных сил или даже предпримет попытки свержения Б.Асада?

С.В.Лавров: Надеемся, что в наступающем году ситуация в Сирии продолжит развиваться в направлении стабилизации, достижения долгосрочного политического урегулирования. Предпосылки для этого созданы. Вооруженные силы САР при поддержке ВКС России разгромили группировку ИГИЛ, лишили ее остатки боевых возможностей. Одновременно мы продолжаем прилагать усилия, чтобы закрепить положительные тенденции на земле в интересах примирения, мирного обустройства и восстановления страны.

С самого начала конфликта призывали к широкому межсирийскому диалогу, в рамках которого должны быть решены основные вопросы национальной повестки дня. Сегодня сирийцам нужно, по сути, выработать новый общественный договор, который стал бы основой для будущей обновленной Сирии. Никто не имеет права диктовать им свою волю, навязывать готовые рецепты. Только сирийский народ во всем этно-конфессиональном многообразии может и должен решать, как ему жить в своем государстве.

Продолжаем продвигать инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога, который призван перевести в практическую плоскость идею инклюзивного межсирийского диалога, стать подспорьем для переговоров между делегациями правительства САР и оппозиции под эгидой ООН в Женеве. В рамках Женевского формата должны быть окончательно оформлены договоренности, достигнутые на основе взаимного согласия сирийских сторон по конституционной реформе и выборам под надзором ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН.

Что касается участия Б.Асада в предстоящих выборах, то этот вопрос следует задавать сирийскому Президенту. В целом исходим из того, что никто не вправе навязывать суверенному государству условия, дискриминирующие его отдельных граждан или группы населения.

Как я уже отмечал, 11 ноября «на полях» саммита АТЭС в Дананге президенты России и США приняли Совместное заявление, в котором подтверждена общая приверженность сохранению единства, суверенитета, территориальной целостности и светского характера сирийского государства. На регулярной основе ставим перед американскими партнерами вопрос об изначальной нелегитимности с точки зрения международного права их вооруженной активности на сирийской территории. Правительство САР еще могло де-факто «терпеть» американцев там во имя насущных задач антитеррора. Попытки же найти оправдание сохранению своего присутствия в Сирии после разгрома ИГИЛ не выдерживают критики. В практическом плане незаконное пребывание американских военных создает реальные препятствия на пути политического урегулирования, ставит под вопрос единство страны.

Продолжим оказывать сирийцам содействие в нормализации обстановки, восстановлении мира и порядка. В работе с региональными и международными партнерами будем и далее напоминать о необходимости уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность этого государства.

Вопрос: Пытается ли Москва наладить постоянный и регулярный канал связи на высшем и высоком уровне с Пхеньяном, с кем именно и почему до сих пор это сделать не удалось? Запад критикует Россию за «недостаточно решительную» позицию в отношении КНДР. А есть ли какие-то «красные линии» в действиях Пхеньяна, после которых Россия будет действовать более жестко?

С.В.Лавров: Разумеется, мы серьезно обеспокоены стремлением КНДР обрести ядерный статус. Никогда этого не примем и не одобрим. Предпринимаемые Пхеньяном шаги на данном направлении чреваты подрывом глобального режима нераспространения. А в нынешней напряженной обстановке на Корейском полуострове – просто опасны.

Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН на протяжении многих лет принимала участие в разработке соответствующих резолюций, которые запрещают КНДР осуществлять ядерные испытания и пуски баллистических ракет. Действующие сегодня жесткие международные санкционные ограничения имеют конкретную цель не допустить развития ракетно-ядерных программ Пхеньяна.

Мы руководствуемся не логикой «красных линий», после пересечения которых Северную Корею якобы нужно «наказывать», а необходимостью последовательной и кропотливой работы с Пхеньяном во имя решения главной конечной задачи – денуклеаризации и закрепления безъядерного статуса Корейского полуострова. Поэтому не разделяем стремление некоторых государств оказывать «максимальное давление» на КНДР, которое часто интерпретируется ими как установление полной экономической и политической блокады этой страны всеми доступными способами. Причем в расчет совершенно не берется то, что реализация такого плана вызовет реальную гуманитарную катастрофу.

Призываем партнеров сосредоточиться на решении конкретных проблем Корейского полуострова на основе переговоров. А для этого контакты с Пхеньяном необходимо не разрывать, а, наоборот, развивать.

Со своей стороны стремимся поддерживать их на возможно высоком уровне. Естественно, между нами налажен и механизм консультаций по вопросам реализации российской «дорожной карты» корейского урегулирования.

Твердо убеждены, что не только КНДР, но и США, а также их союзникам необходимо воздержаться от любых шагов, способных спровоцировать кризис, и запустить наконец переговорный процесс. Россия будет этому всемерно способствовать.

Вопрос: Военная инфраструктура НАТО и США, в частности, у российских границ становится все солиднее. Чем может ответить Россия? Почему неактуален вопрос военных баз за рубежом, скажем, в Латинской Америке?

С.В.Лавров: Буду краток. Действительно, наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, развертывание ПРО США в Европе вызывают самую глубокую озабоченность. Такие деструктивные шаги, подрывающие принцип неделимости безопасности, ведут к дальнейшему росту напряженности в Евро-Атлантике, углублению разделительных линий на европейском континенте. В этом контексте принимаем разумные дополнительные меры для повышения обороноспособности, защиты национальных интересов. Как отметил Президент России В.В.Путин в ходе Большой пресс-конференции 14 декабря, обеспечим собственную безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений.

При этом, в отличие от ряда государств, мы – не сторонники военной экспансии. Создание баз за рубежом во имя проецирования силы, в том числе в Латинской Америке, не является для нас самоцелью.