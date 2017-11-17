Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова кипрской газете «Симерини», опубликованное 24 декабря 2017 года

Вопрос: Какова позиция Российской Федерации после неудачного завершения кипрского переговорного процесса с учетом того, что в ходе визита Президента Республики Кипр Н.Анастасиадиса в Москву Россией была поддержана идея участия постоянных членов Совета Безопасности ООН в новой конференции по кипрской проблеме?

С.В.Лавров: Внимательно следим за ходом межобщинных переговоров по кипрскому урегулированию, проходящих при посредничестве и под эгидой ООН.

К сожалению, последний раунд переговоров не принес результатов, не привел к устранению существенных разногласий по ряду узловых проблем, касающихся в первую очередь гарантий безопасности будущего объединенного кипрского государства. Однако речь идет лишь об очередном этапе переговорного процесса. В этой связи убеждены в необходимости продолжения диалога, альтернативы которому не существует.

Наша принципиальная позиция хорошо известна и остается неизменной. Восстановление Кипра в качестве независимого, суверенного, территориально целостного и единого государства отвечает как интересам самих киприотов, так и задаче обеспечения мира и безопасности в Восточном Средиземноморье. Путь к достижению этой цели лежит через всеобъемлющее, справедливое, прочное и жизнеспособное решение кипрской проблемы.

Исходим из того, что внутрикипрские аспекты урегулирования – прерогатива самих сторон. Поддержим то решение, которое будет найдено киприотами с учетом законных интересов обеих кипрских общин. Считаем неприемлемыми любые попытки навязывания извне готовых решений и искусственных временных графиков.

Центральное место в процессе урегулирования отводим ООН, поскольку весь переговорный процесс осуществляется на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому логичным представляется наше предложение об участии всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе, разумеется, России, в обсуждении внешних аспектов урегулирования и, следовательно, в международной конференции по Кипру.

Рассчитываем, что поддержка Президентом Н.Анастасиадисом этой идеи, высказанная на 72-й сессии ГА ООН, а также в ходе его визита в Москву, поможет ее реализации, будет способствовать формированию новой, соответствующей современным реалиям и интересам Кипра системы гарантий его безопасности.

Вопрос: Кипрское руководство разъяснило позицию Республики Кипр, которая выступает против европейских санкций в отношении России. Насколько это полезно для Москвы, а также насколько важна позиция маленькой страны в Европейском Совете?

С.В.Лавров: Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались Президентами В.В.Путиным и Н.Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года.

Знаем, что в политических и, особенно, в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией. Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в есовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур.

В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя» – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач.

Вопрос: Кипр и Россия имеют тесные экономические и политические связи. Несмотря на это, не так давно наблюдались странности из-за дела У.Браудера. Понимает ли Москва причины, которые заставили Министерство юстиции Республики Кипр прекратить расследование, и каковы ее ожидания по данному вопросу?

С.В.Лавров: Прежде всего, хотел бы уточнить – мы исходим из того, что расследование по упомянутому Вами делу приостановлено в соответствии с существующими в Вашей стране судебными процедурами, но не прекращено. Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению.

После этого в ряде кипрских СМИ развернута кампания, по всей видимости, инспирированная, с целью дискредитировать взаимодействие наших стран в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам. Безосновательно навязывается тезис о том, что российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер, а сотрудничество компетентных органов наших стран выходит, дескать, за рамки обычной международной правовой практики.

В этой связи хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие осуществляется строго в соответствии с Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Кипр о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 1984 года, Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 года, Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и рядом других двусторонних и международных документов.

Думаю, Вы согласитесь, что подобное сотрудничество – абсолютно нормальная практика для межгосударственных отношений. Насколько нам известно, Республика Кипр интенсивно осуществляет его и с другими странами, включая, например, США и Великобританию. Между тем, мишенью для спекуляций в медиа-пространстве выбрана Россия.

Логично встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу У.Браудера. Считаем, что стремление самого У.Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории Российской Федерации.

Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности.

Вопрос: Имеются ли дополнительные перспективы и области дальнейшего сотрудничества между нашими странами, например, в сфере энергетики? Что Вы можете сказать народу Кипра, а также большой русскоязычной общине, проживающей на острове?

С.В.Лавров: У нас с Республикой Кипр сложились по-настоящему добрые, дружественные связи. Убеждены, что у них хорошие перспективы. Дополнительный импульс межгосударственному диалогу придал состоявшийся в октябре визит в Москву Президента Н.Анастасиадиса.

Нацелены на активную работу с кипрскими партнерами по реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. В частности, речь идет о выполнении Совместной программы действий между Российской Федерацией и Республикой Кипр на 2018-2020 годы, а также Совместной декларации правительств двух стран о сотрудничестве в области модернизации экономик.

Конкретные направления практической кооперации сформулированы в итоговом протоколе десятого заседания Российско-Кипрской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшего в начале октября 2017 года в Никосии. Убеждены, что в этой области существует значительный потенциал роста. В этой связи с удовлетворением констатируем, что в нынешнем году наблюдается заметное увеличение товарооборота – в январе-сентябре рост составил 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно закрепить эту положительную динамику. Нарастить торгово-экономическое взаимодействие возможно путем совершенствования структуры торговли за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, реализации инвестиционных проектов.

Что касается энергетики, то в соответствии с решениями и рекомендациями октябрьского заседания Межправкомиссии профильные российские и кипрские министерства и организации изучают перспективные направления партнерства, в частности в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, «зеленых» технологий.

Весомый вклад в упрочение дружбы и доверия между двумя народами вносят наши соотечественники – как посещающие Ваш гостеприимный остров в туристических целях, так и постоянно проживающие на Кипре. Важным событием в насыщенной двусторонней повестке дня является Кипрско-российский фестиваль в Лимассоле. Ценим благожелательное отношение кипрских властей к российским гражданам. Пользуясь случаем, хотел бы призвать представителей российской общины на Кипре активно содействовать дальнейшему сближению наших стран и народов.

Поздравляю читателей Вашей газеты, всех киприотов с наступающими праздниками – Рождеством Христовым и Новым годом. Желаю народу Кипра мира, благополучия, стабильности и всего самого доброго.