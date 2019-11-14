Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с рабочим визитом в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея

18 ноября по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Россию с рабочим визитом посетит Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макей, в рамках которого состоится ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси.

Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты – 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

В ходе выступления на VI Форуме регионов России и Беларуси 18 июля с.г. в Санкт-Петербурге Президент России В.В.Путин подчеркнул, что «Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга». Такой подход закреплен и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между нашими странами в составе Евразийского экономического союза.

Россия – ведущий торговый партнер Беларуси, ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50% (по итогам 2018 г. – 49,2%). В январе-сентябре 2019 г. российско-белорусский товарооборот незначительно снизился по отношению к январю-сентябрю 2018 г. на 1,9% до 25,83 млрд долларов США (экспорт из России в Беларусь составил 15,89 млрд долларов (-5,1%), импорт – 9,94 млрд долларов (+3,7%)).

Интенсивно поддерживается российско-белорусский политический диалог. В 2019 году состоялось уже восемь встреч президентов двух стран в двустороннем формате и на полях различных многосторонних мероприятий, десять контактов глав правительств.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи, которые играют заметную роль в плане дальнейшего раскрытия потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества наших стран. Более 80 субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические отношения с Беларусью. VI Форум регионов на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси» состоялся 16-18 июля с.г. в Санкт-Петербурге. На Форуме были представлены 56 российских регионов и все области Беларуси, подписано более 60 соглашений. В его рамках состоялись также VII Российско-белорусский молодежный форум и Совет ректоров высших учебных заведений России и Белоруссии.

Высокой интенсивностью отличаются контакты между нашими странами в области образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, зачастую финансируемые из бюджета Союзного государства, например, «Молодежь – за Союзное государство», Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (очередной состоялся с 8 по 17 июля с.г.) и др.

Одним из важных направлений интеграционного взаимодействия является реализация межгосударственных экономических, оборонных, социальных программ, проектов и мероприятий. Их финансирование осуществляется в т.ч. из бюджета Союзного государства, объем которого в 2019 г. определен в размере 7,25 млрд российских рублей в доходной части, 6,33 млрд российских рублей – в расходной части.

Российско-белорусское межмидовское взаимодействие базируется на принимаемых раз в два года Программах согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства. Регулярно проводятся консультации между подразделениями министерств иностранных дел двух стран по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.