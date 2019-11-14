Выступление главы делегации Российской Федерации, Министра науки и высшего образования России М.М.Котюкова в ходе общеполитической дискуссии на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, Париж, 14 ноября 2019 г.

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемая госпожа Генеральный директор,

Уважаемые коллеги,

Сегодня на фоне растущей разобщенности международного сообщества перед лицом острейших вызовов, когда международный терроризм угрожает общему культурному достоянию, увеличивается всеобщее неравенство, в том числе информационное, а проблема радикализации молодежи приобретает угрожающие формы, благородная миссия ЮНЕСКО - «укоренять идею защиты мира в умах людей» - необходима человечеству как никогда.

Как страна, глубоко приверженная идеалам ЮНЕСКО, Россия заинтересована в том, чтобы эта ведущая гуманитарная межправительственная организация работала без политизации, строго в рамках своего мандата и приоритетов, утвержденных странами-членами. Необходимо, чтобы, продвигая идею мира, основанного на «нравственной и интеллектуальной солидарности человечества», эта авторитетная площадка содействовала сохранению традиционной атмосферы доверия и взаимопонимания, культуры консенсуса, уважения самобытности народов и учета их законных интересов.

Огромная роль в этом принадлежит образованию. Следует повысить уровень осведомленности о задачах и мандате Руководящего комитета «Образование 2030» как глобального механизма консультаций и координации. Наши усилия необходимо направить на укрепление таких направлений, как воспитание детей дошкольного возраста, техническое и профессиональное образование, внедрение информационно-коммуникационных технологий, Программа УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО и сеть «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Особый акцент необходимо делать на подготовке учителей, важнейшем стержне всего образовательного процесса.

Ожидаем успешного принятия Генконференцией Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию. Наши эксперты активно участвовали в ее разработке. Чрезвычайно актуальной остается Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Рассчитываем, что Секретариат не будет мириться с грубыми нарушениями ее положений отдельными странами-членами, прежде всего, Украиной и Латвией, которые планомерно «зачищают» свое образовательное пространство от русского языка.

На этом фоне придаем большое значение развитию многоязычия и межкультурного диалога. В августе 2020 года в России, в Республике Татарстан состоится масштабный международный форум «Роль образования в развитии межкультурного диалога».

Полагаем, что всемерной поддержки требует Международная программа по фундаментальным наукам, являющаяся базовым инструментом достижения ряда целей устойчивого развития. Предлагаем проработать вопрос повышения ее статуса до уровня межправительственной. Крайне важна широкая популяризация научной деятельности, в том числе среди молодых ученых и женщин-ученых. Этой задаче призвана отвечать новая Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д.И.Менделеева, которая станет достойным итогом текущего Международного года периодической таблицы химических элементов. Уважаемая госпожа Генеральный директор, я хочу еще раз поблагодарить Вас за поддержку этой идеи и активное участие в ее проработке.

Приветствуем ключевую роль Межправительственной океанографической комиссии в разработке научной программы и плана проведения Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.). Видим большой потенциал таких естественнонаучных программ, как «Человек и биосфера», геонауки и геопарки и Международная гидрологическая программа.

Надеемся, что Генконференция даст зеленый свет разработке Рекомендации по этике искусственного интеллекта. Готовы поделиться экспертным потенциалом в этой сфере, наработанным в ходе подготовки в России Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

Стремительное развитие новых технологий влечет за собой кардинальные изменения в структуре общества, что повышает роль и востребованность социальных наук. Убеждены, что Программа «Управление социальными преобразованиями (МОСТ)» должна фокусироваться на глобальных междисциплинарных проблемах, обеспечивая лидирующую роль ЮНЕСКО в качестве лаборатории идей.

Организации следует уделять больше внимания этике информационного общества, ответственному поведению участников медийного поля, безопасности цифровой инфраструктуры, повышению качества журналистского образования и профстандартов.

Подтверждаем настрой активно работать на спортивном и антидопинговом направлении, в строгом соответствии с положениями Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Поддерживаем активное вовлечение молодежи в деятельность ЮНЕСКО. Убеждены, что такая работа должна вестись прозрачно и инклюзивно, в тесном взаимодействии с Национальными комиссиями и на основе справедливой географической представленности.

Опираясь на традиционно дружеские связи с африканскими странами, поддерживаем укрепление сквозного приоритета «Африка». Как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В.Путин в ходе недавнего Саммита Россия-Африка в Сочи, «неизменно следуем принципу «африканским проблемам - африканские решения».

В заключение хотел бы в очередной раз с этой трибуны призвать к активизации усилий по восстановлению памятников Сирии, пострадавших от действий террористов. Именно перед лицом этого вызова мы должны проявить упомянутую «интеллектуальную и нравственную солидарность», основанную на идеалах и принципах ЮНЕСКО.

Спасибо за внимание.