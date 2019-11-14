О российско-британских консультациях по Сирии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 ноября спецпредставитель Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев и заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин провели консультации с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Д.Куори.

Состоялся развернутый обмен мнениями по комплексу сирийской проблематики и ближневосточным сюжетам, входящим в повестку дня СБ ООН. Была подробно рассмотрена ситуация «на земле» в Сирии, прежде всего на северо-востоке страны и в Идлибской зоне деэскалации. Собеседники обсудили положение дел в процессе политического урегулирования в свете запуска сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также задачи оказания комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам на всей территории страны.