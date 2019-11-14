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15.11.1917:32 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

2354-15-11-2019

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве H.Hacpa.

В ходе беседы было продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего укрепления российско-египетского многопланового сотрудничества. В этом контексте состоялся доверительный обмен мнениями относительно последних событий, связанных с задачами урегулирования кризисных ситуаций в Ливии и Йемене.

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