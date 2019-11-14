О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Д.Куори

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 ноября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Премьер-министра Великобритании по международным делам, заместителем советника Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Дэвидом Куори.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на задачу эффективного международного содействия урегулированию ливийского, йеменского и других региональных конфликтов.