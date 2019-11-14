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15.11.1913:06 Новости / Италия

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с координатором по вопросам урегулирования сирийского кризиса Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики П.Дионизи

2351-15-11-2019

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял координатора по вопросам урегулирования сирийского кризиса Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики П.Дионизи.

Состоялся обмен мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, существенного прогресса в котором удалось добиться благодаря запуску работы Конституционного комитета при решающей поддержке стран Астанинского формата. На консультациях были затронуты гуманитарные вопросы возвращения беженцев и постконфликтного восстановления.

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