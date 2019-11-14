О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Первым заместителем Министра иностранных дел Киргизии Н.С.Ниязалиевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел в Бишкеке плановые консультации с Первым заместителем Министра иностранных дел Киргизской Республики Н.С.Ниязалиевым. А.Ю.Руденко был также принят Министром иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбековым.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, в т.ч. в контексте предстоящего в 2020 г. Перекрестного года России и Киргизии. Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии многоплановых российско-киргизских отношений. Значительное внимание уделено процессам экономической интеграции на евразийском пространстве.

Консультации прошли в дружественной, доброжелательной атмосфере, характерной для союзнических отношений между нашими странами.