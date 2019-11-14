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15.11.1910:30 Новости / Киргизия

О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Первым заместителем Министра иностранных дел Киргизии Н.С.Ниязалиевым

2349-15-11-2019

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел в Бишкеке плановые консультации с Первым заместителем Министра иностранных дел Киргизской Республики Н.С.Ниязалиевым. А.Ю.Руденко был также принят Министром иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбековым.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, в т.ч. в контексте предстоящего в 2020 г. Перекрестного года России и Киргизии. Подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии многоплановых российско-киргизских отношений. Значительное внимание уделено процессам экономической интеграции на евразийском пространстве.

Консультации прошли в дружественной, доброжелательной атмосфере, характерной для союзнических отношений между нашими странами.

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