Интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова международному информационному агентству «Россия сегодня», 3 ноября 2021 года

Вопрос: 3 ноября 2021 г. в Первом комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят российско-американский проект резолюции по проблематике международной информационной безопасности (МИБ). Данный сюжет уже вызвал широкий резонанс среди мировой общественности. Могли бы Вы пояснить, в чем заключается значимость данного документа?

Ответ: Не будет преувеличением сказать, что консенсусное одобрение упомянутого проекта резолюции при рекордном количестве соавторов – 107 стран – является важной вехой в глобальном переговорном процессе по МИБ. Чтобы в полной мере осознать масштаб и неординарность этого момента, следует обратиться к предыстории вопроса.

С 2018 г. в ООН существовал концептуальный позиционный раскол между Москвой и Вашингтоном, который воплощался в параллельном продвижении сразу двух документов по данной тематике в рамках Первого комитета ГА ООН. Основным камнем преткновения была разница в видении того, как и в каком формате должна быть организована международная дискуссия по вопросам МИБ. По этой причине с 2019 г. во исполнение резолюций Генассамблеи во всемирной Организации существовало два профильных переговорных трека – учрежденная по инициативе России Рабочая группа ООН открытого состава (РГОС) и Группа правительственных экспертов (ГПЭ), предложенная американской стороной. И если РГОС стала первым в истории открытым для участия всех государств переговорным механизмом, в рамках которого на основе принципа консенсуса они имели право принимать конкретные решения в области обеспечения МИБ, то ГПЭ представляла собой группу экспертов, уполномоченных вырабатывать необязательные для исполнения рекомендации государствам-членам ООН.

Вместе с тем, несмотря на разницу в статусе и охвате участников, обе группы успешно завершили свою деятельность принятием консенсусных итоговых докладов (в марте и мае 2021 г. соответственно), содержащих полезные практические договоренности, в том числе на перспективу. Все члены международного сообщества по достоинству оценили этот результат и выразили настрой на сохранение конструктивной атмосферы в дискуссии под эгидой ООН по столь чувствительной и острой проблематике, как МИБ.

Именно эта логика легла в основу соответствующего российского проекта резолюции в 2021 г., на базе которого был позднее согласован совместный с США документ. На наш взгляд, нам удалось выработать сбалансированный и объективный текст, который закрепляет успешное окончание первой РГОС и ГПЭ и фактически объединяет мировое сообщество вокруг идеи о необходимости продолжения переговоров по МИБ под эгидой ООН в формате единого механизма. В этом контексте в нем приветствуется запуск созданной по нашей инициативе РГОС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 и, что еще особенно важно, признается ее мандат в соответствии с резолюцией 75/240 ГА ООН. К слову, соавторами нынешнего проекта стали многие страны, включая всех членов ЕС, которые еще в прошлом году голосовали против данной резолюции о созыве новой Группы.

В документе отражены такие неоспоримые и фундаментальные принципы обеспечения МИБ, как продвижение мирного использования ИКТ, недопущение их применения в преступных и террористических целях, предотвращение конфликтов в информпространстве. В нем также предусмотрена возможность выработки дополнительных правил, норм и принципов ответственного поведения государств, включая договоренности, имеющие обязательную силу. Закрепление этого принципиально важного для России и ее единомышленников положения в проекте резолюции ГА ООН носит беспрецедентный характер.

Рассчитываем, что в декабре 2021 г. упомянутый проект резолюции будет консенсусно одобрен Генеральной Ассамблеей ООН.

Вопрос: В американских СМИ решение России и США внести в Первом комитете ГА ООН совместный проект резолюции от лица двух государств уже сочли одним из симптомов «оттепели» в двусторонних отношениях. На Ваш взгляд, что могло стать причиной готовности американской стороны к такому шагу в этом году?

Ответ: Безусловно, на общем негативном фоне российско-американских отношений достижение договоренности с США о выработке единого текста резолюции само по себе является довольно нетривиальным политическим ходом с нашей стороны. Еще большую значимость он приобретает, если учитывать контекст нашего взаимодействия с Вашингтоном на направлении информбезопасности.

Однако истинная сила дипломатии, по нашему мнению, заключается в способности самых ярых оппонентов преодолевать принципиальные разногласия и находить взаимоприемлемые прагматичные решения. Мы всегда подчеркивали, что готовы к взвешенному, неполитизированному диалогу с американской стороной по вопросам МИБ как на двусторонней основе, так и на международных площадках. Подробно конкретные предложения по восстановлению сотрудничества наших стран изложены в соответствующем заявлении Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 сентября 2020 г. В этой связи отрадно отметить, что мы фиксируем постепенное сближение позиций по перспективам выстраивания дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

Наглядным примером этого стало внесение от лица двух стран проекта резолюции по МИБ в Первом комитете ГА ООН. С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на «клубок» внутренних противоречий и общую политическую конъюнктуру, Вашингтон проявил конструктивный подход и заметную гибкость при согласовании упомянутого документа, а также пошел на учет принципиально важных для России положений. Таким образом, нам удалось транслировать миру важный сигнал о том, что наши страны могут и готовы брать на себя ответственность и договариваться по самым острым вопросам, в том числе в области МИБ.

Вопрос: 1 июня 2021 г. состоялась организационная сессия новой РГОС 2021-2025. Каково российское видение дальнейшей работы данного механизма, как идет подготовка к его декабрьской сессии?

Ответ: В ходе оргсессии РГОС консенсусом была утверждена кандидатура председателя – им стал Постоянный представитель Сингапура при ООН в Нью-Йорке Б.Гафур – и основные модальности ее работы, включая принцип принятия решений консенсусом. Фактически тогда же мы и начали подготовку к первой содержательной сессии РГОС, запланированной на 13-17 декабря 2021 г. в Нью-Йорке. Россией как страной-инициатором процесса была представлена концепция функционирования Группы, которую мы распространили в качестве официального документа 75-й сессии ГА ООН.

Суть нашего предложения заключается в том, что деятельность РГОС должна быть направлена на выработку конкретных договоренностей по каждому из направлений ее мандата, закрепленного в упомянутой резолюции 75/240. Учитывая, что механизм будет действовать в течение пяти лет, он должен обладать достаточной гибкостью и способностью эволюционировать по мере изменения потребностей международного сообщества. С целью оптимизации процесса оформление таких договоренностей может происходить по мере их достижения.

Считаем, что дискуссия в новой РГОС должна носить специализированный, конкретный и прагматичный характер, охватывающий все аспекты проблематики МИБ. В этом контексте крайне важно, что все решения в Группе должны приниматься на основе консенсуса. Таким образом, для каждой страны независимо от уровня ее политического, социально-экономического и технологического развития будет гарантирован учет ее национальных интересов и право высказывать озабоченности на самом представительном форуме по МИБ в ООН.

Как мы неоднократно подчеркивали, РГОС – общее достояние всех без исключения государств, причем работа в рамках этого уникального механизма ведется на равноправной, открытой и подлинно демократичной основе. На наш взгляд, Группа должна стать площадкой для прагматичных и конструктивных переговоров, ориентированных на практический результат.

Со своей стороны примем самое активное участие в работе РГОС с привлечением всех заинтересованных российских ведомств.