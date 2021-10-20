О консультациях спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со Спецпредставителем Евросоюза по ближневосточному урегулированию (БВУ) С.Коопмансом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 ноября в МИД России состоялись консультации специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со Специальным представителем ЕС по БВУ Свеном Коопмансом, в которых также принял участие спецпредставитель Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронков.

В ходе обстоятельного обмена мнениями по ситуации в сфере палестино-израильского урегулирования была подтверждена необходимость консолидации усилий в интересах оздоровления социально-экономической обстановки на Западном берегу р.Иордан и в секторе Газа, а также создания условий для налаживания прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса.

В этом контексте был обсужден набор возможных практических шагов по линии ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС, включая созыв заседания «квартета» на министерском уровне, нацеленных на имплементацию принципа «двух государств» – Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности в соответствии с резолюциями ООН.

Была также отмечена необходимость прекращения любых односторонних шагов, в особенности поселенческой активности, и подстрекательства к насилию. Акцентирована актуальность проведения инклюзивного межпалестинского диалога, направленного на достижение национального единства на политической платформе ООП.