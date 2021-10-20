Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, 3 ноября 2021 года

О предстоящем совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси

По приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова 9-10 ноября Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий двух министерств иностранных дел.

Программой предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы.

В рамках совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси 10 ноября будет рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства в период на 2020-2021 гг., проект новой Программы на очередной двухлетний период, намечены задачи внешнеполитической поддержки и дипломатического сопровождения работы по реализации интеграционных решений Высшего Государственного Совета и Совета Министров Союзного государства. Коллегии обсудят взаимодействие наших стран на международных площадках по проблематике прав человека с акцентом на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а также вопросы сотрудничества ООН с ОДКБ и СНГ. Особое внимание стороны планируют уделить положению дел в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, также взаимодействию России и Беларуси по данной проблематике в профильных многосторонних структурах.

По итогам заседания планируется подписание ряда совместных документов, включая Программу согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на период 2022-2023 гг., План межмидовских консультаций на будущий 2022 г. и Постановление коллегий, в котором найдут отражение договоренности по рассмотренным вопросам.

О предстоящем участии С.В.Лаврова в презентации в МИД России комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»

11 ноября в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России запланирована презентация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» для представителей дипломатического корпуса, деловых кругов, российских и зарубежных СМИ. Впервые будет продемонстрирован экономический, инфраструктурный, культурный и туристический потенциал сразу трех сибирских регионов: Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.

Ожидается выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и руководителей указанных регионов.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с Председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом

16 ноября состоится встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом, который будет находиться с рабочим визитом в Москве в период с 16 по 18 ноября.

Основное внимание будет уделено вопросам реализаций Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве. Напомню, он был подписан «на полях» Саммита Россия – Африка, который проходил в Сочи с 23 по 24 октября 2019 г.

Глава российской внешнеполитической службы и Председатель Комиссии Африканского союза планируют обсудить задачи дальнейшего укрепления стратегического партнерства России и Африканского союза, в том числе в таких областях, как поддержание мира, обеспечение безопасности, подготовка кадров, а также развитие образования, науки и технологий.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Н.Н.Попеску

17 ноября предусмотрены переговоры Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Н.Н.Попеску, который по приглашению своего российского коллеги посетит Москву с рабочим визитом с 16 по 17 ноября.

В ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС.

Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.

О текущей ситуации в Афганистане

Решительно осуждаем произошедшие 2 ноября с.г. теракты группировки ИГИЛ у военного госпиталя в Кабуле, в результате которых погибло, по имеющимся данным, около 20 человек, пострадали более 40 граждан. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отмечаем предпринимаемые временным афганским правительством усилия по обеспечению безопасности по налаживанию нормальной мирной жизни. В восточной провинции Нангархар более 60 боевиков ИГИЛ сложили оружие и сдались талибским властям. В условиях заморозки Западом афганских национальных активов Центробанк страны объявил о планах введения системы исламского банкинга, предполагающего разделение прибыли и убытков между вкладчиками банков и заемщиками, отсутствие процентов по кредиту и залогов, также другие детали. Временными властями назначен новый президент Академии наук Афганистана.

Также обратили внимание на поступающую в СМИ информацию о готовности Фронта национального сопротивления к возобновлению боевых действий с талибскими силами. Также сообщается, что лидер сопротивления Ахмад Масуд находится в Таджикистане. Считаем, что на данном этапе различным этнополитическим силам страны необходимо воздерживаться от действий, провоцирующих межафганский конфликт, а также следует искать пути к взаимопониманию и национальному примирению в целях восстановления устойчивого мира, стабильности и безопасности в Афганистане и окружающем регионе.

О ситуации в эфиопском регионе Тыграй

С тревогой следим за развитием обстановки в эфиопских регионах Тыграй, Афар, Амхара, где происходят столкновения правительственных сил с подразделениями «Сил обороны Тыграя». Продолжение боев вокруг городов Дессе и Комболчи ведет к новым жертвам, тяжелым гуманитарным последствиям для населения, которые затронуты конфликтом в соответствующих районах.

Считаем, что стороны внутриэфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договоренности о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии.

Исходим из того, что сохранение единства и территориальной целостности этого государства является безальтернативной основой для разрешения всех спорных вопросов.

Об итогах 4-го саммита Россия-АСЕАН

Хотелось бы еще раз затронуть, как и обещали на прошлом брифинге, итоги 4-го саммита Россия-АСЕАН. Он состоялся 28 октября с.г. и был посвящен 30-летию российско-асеановских отношений. Переговоры с лидерами государств «десятки» в режиме видеоконференции провел Президент Российской Федерации В.В.Путин.

Развитие диалога с Ассоциацией, который в 2018 г. вышел на уровень стратегического партнерства, – один из неизменных приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объединяющая Россию и АСЕАН философия многостороннего равноправного инклюзивного взаимодействия легла в основу принятого лидерами совместного заявления в поддержку создаваемой АСЕАН региональной архитектуры безопасности – системы, которая сейчас, к сожалению, находится под серьезным давлением. Этот документ пропитан духом сохранения АТР как общего пространства взаимодействия без разделительных линий и ориентирует на дальнейшее развитие широких в географическом плане процессов синергии интеграционных потенциалов Большой Евразии. Принятые на саммите решения и насыщенный диалог лидеров подтверждают важность ускорения движения навстречу друг другу таких площадок, как АСЕАН, ЕАЭС, ШОС в целях формирования единого бесшовного связующего контура, охватывающего как конкретные платформы, так и прикладные инициативы, для обеспечения устойчивого развития региона.

Позитивное прагматичное сотрудничество по самому широкому спектру направлений составляет суть принятого лидерами комплексного плана действий Россия-АСЕАН на период 2021-2025 гг., который предусматривает конкретные совместные действия на обозримую перспективу. В нем заложены меры в области политики, безопасности, солидный торгово-экономический сегмент, а также установлены задачи в сфере энергетики, транспорта, защиты окружающей среды, борьбы с пандемией, чрезвычайного реагирования, культуры, молодежных контактов и многого другого. Особый упор делается на развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, включая цифровую экономику, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и т.д. Особенно важным в этом плане будет будущий 2022 г., объявленный на саммите Годом научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН.

Традиционным для российско-асеановских встреч в верхах стало предметное обсуждение вопросов взаимодействия в сфере противодействия новым вызовам и угрозам. В этот раз акцент был сделан на борьбу с мировой наркоугрозой на базе общих подходов, которые были зафиксированы еще в одном итоговом заявлении саммита. Напомню, на 3-ем саммите в 2018 г. в фокусе внимания лидеров была безопасность использования Информационно-коммуникационных технологий.

Отдельно рассмотрена тематика сотрудничества со странами «десятки» в сфере преодоления пандемии новой коронавирусной инфекции как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних организаций.

Имеем в виду и далее на регулярной основе информировать вас о ходе реализации достигнутых на саммите договоренностей.

О российско-китайском проекте «политико-гуманитарной» резолюции в отношении КНДР

29 октября с.г. Россия и Китай представили членам Совета Безопасности ООН совместный проект «политико-гуманитарной» резолюции в отношении Северной Кореи. Его суть – внесение корректив в международный санкционный режим в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных с северокорейской ядерной программой. Неоднократно отмечали, что необходимость пересмотра ограничений давно назрела с учетом предпринятых Пхеньяном с 2018 г. шагов на треке денуклеаризации, в том числе соблюдения моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также на фоне сложной гуманитарной ситуации в стране. Убеждены, что принятие резолюции поможет восстановить доверие среди вовлеченных государств, послужит стимулом для реанимации многостороннего политического диалога, который является единственным путем комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова. Российско-китайский документ нацелен на содействие международным усилиям по помощи КНДР в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Совет Безопасности ООН должен адекватно отреагировать на тот факт, что предвзятое и расширительное толкование некоторыми странами его решений наносит удар системе здравоохранения Северной Кореи.

Открыты к работе над текстом проекта резолюции. Ожидаем конструктивных предложений со стороны коллег по Совбезу. Надеемся, они также заинтересованы в мобилизации гуманитарной помощи населению КНДР без каких-либо предварительных условий и скорейшем возобновлении переговорного процесса на полуострове.

Продолжение следует...