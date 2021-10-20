О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с главой делегации Абхазии на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, заместителем Министра иностранных дел Абхазии И.В.Тужбой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял главу абхазской делегации на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, заместителя Министра иностранных дел Республики Абхазия И.В.Тужбу.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня Женевских дискуссий с упором на повышение эффективности имеющихся диалоговых механизмов в целях укрепления стабильности и безопасности в грузино-абхазском приграничье и закавказском регионе в целом.