Новости
3.11.2113:36
О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с главой делегации Абхазии на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, заместителем Министра иностранных дел Абхазии И.В.Тужбой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
3 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял главу абхазской делегации на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, заместителя Министра иностранных дел Республики Абхазия И.В.Тужбу.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня Женевских дискуссий с упором на повышение эффективности имеющихся диалоговых механизмов в целях укрепления стабильности и безопасности в грузино-абхазском приграничье и закавказском регионе в целом.