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3.11.2113:26
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с назначенным Послом Республики Эль-Сальвадор в Москве Ю.П.Сантакрусом Пердомо
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
3 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с назначенным Послом Республики Эль-Сальвадор в Москве Ю.П.Сантакрусом Пердомо, который вручил копии верительных грамот.
В ходе беседы были углубленно рассмотрены актуальные аспекты развития российско-сальвадорского сотрудничества в различных областях, а также некоторые международные вопросы.