О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с назначенным Послом Республики Эль-Сальвадор в Москве Ю.П.Сантакрусом Пердомо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с назначенным Послом Республики Эль-Сальвадор в Москве Ю.П.Сантакрусом Пердомо, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы были углубленно рассмотрены актуальные аспекты развития российско-сальвадорского сотрудничества в различных областях, а также некоторые международные вопросы.