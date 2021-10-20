О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова. Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

Состоялся обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с учетом приближающейся годовщины принятия трехстороннего Заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Проведена «сверка часов» по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. С.В.Лавров акцентировал важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование всего комплекса вопросов отношений Азербайджана и Армении.

Министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многопланового российско-азербайджанского стратегического партнерства.