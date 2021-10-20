О заседании Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27-28 октября в г. Пятигорске состоялось десятое заседание Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии.

Обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, утвержден План работ Комиссии на 2022 год.

Стороны констатировали, что План работ Совместной российско-азербайджанской демаркационной Комиссии на 2021 г. выполнен в полном объеме.

Встреча прошла в духе открытого диалога и взаимопонимания.

Очередное заседание Комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.