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О заседании Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
27-28 октября в г. Пятигорске состоялось десятое заседание Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии.
Обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, утвержден План работ Комиссии на 2022 год.
Стороны констатировали, что План работ Совместной российско-азербайджанской демаркационной Комиссии на 2021 г. выполнен в полном объеме.
Встреча прошла в духе открытого диалога и взаимопонимания.
Очередное заседание Комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.