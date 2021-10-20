О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с общественно-политическим деятелем Ливии М.Кихией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял ливийского общественно-политического деятеля Муина Кихию.

В ходе обмена мнениями о ситуации в Ливии и вокруг нее был обсужден широкий круг вопросов продвижения всеобъемлющего ливийского политического урегулирования на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.