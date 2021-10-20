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2.11.2115:18

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с общественно-политическим деятелем Ливии М.Кихией

2234-02-11-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

2 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял ливийского общественно-политического деятеля Муина Кихию.

В ходе обмена мнениями о ситуации в Ливии и вокруг нее был обсужден широкий круг вопросов продвижения всеобъемлющего ливийского политического урегулирования на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

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