Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с Международным днем прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов, учрежденный в 2013 г. решением Генеральной Ассамблеи ООН. Эта дата призвана привлечь внимание широкой мировой общественности к проблеме безопасности корреспондентов и других профессионалов медиасферы, по своему роду деятельности часто вынужденных подвергать свои здоровье и жизни повышенным рискам.

Несмотря на предпринимаемые международным сообществом меры, ситуация с обеспечением защиты работников СМИ от криминальных проявлений и неотвратимость наказания за совершенные против них преступления по-прежнему оставляют желать лучшего. Печальная статистика совершенных на корреспондентов нападений и их убийств в связи с осуществлением своих профессиональных обязанностей наблюдается в различных государствах, в том числе не охваченных конфликтами. За последние 10 лет порядка тысячи представителей СМИ по всему миру были убиты при выполнении редакционных заданий, причем большинство из них не в ходе вооруженных столкновений. Далеко не во всех случаях виновных удалось привлечь к ответственности и свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов. Особую тревогу вызывает ситуация в тех странах, где попустительство властей в отношении правонарушений против сотрудников «неугодных» и «нелояльных» масс-медиа, излагающих альтернативную официозу точку зрения, стимулирует дальнейший рост агрессии в их адрес, создает все новые предпосылки для запугиваний, притеснений и насилия.

В этот день считаем особенно важным вновь напомнить о необходимости совместных усилий всего международного сообщества в деле обеспечения права на свободу выражения мнений, принятия всеми государствами исчерпывающих мер по защите журналистов от преступных посягательств и создания для них безопасных условий работы. Исходим из того, что надлежащее исполнение СМИ своей профессиональной деятельности является непреложным условием функционирования демократического государства, налаживания диалога между культурами, поддержания мира и благополучия в обществе.