О политических консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Генеральным секретарем Министерства иностранных дел Греческой Республики Ф.Демирисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября 2021 г. в Москве состоялись политические консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Генеральным секретарем Министерства иностранных дел Греческой Республики Ф.Демирисом.

Обстоятельно проанализирован ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы российско-греческого взаимодействия в различных областях. Особое внимание уделено повестке предстоящих политических контактов, мероприятиям в контексте Года истории, проходящего под патронатом Президента Российской Федерации и Премьер-министра Греческой Республики в 2021 – 2022 гг. Подчеркнуты совместные усилия по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекций и ее негативным последствиям. Условлено продолжать расширение договорно-правовой базы сотрудничества.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на кипрском урегулировании, положении дел в Восточном Средиземноморье и в регионе БВСА, ситуации на Балканах. Затрагивалась тематика отношений Россия – ЕС. Подтвержден настрой на взаимовыгодную координацию на многосторонних площадках, включая ООН, Совет Европы, ОБСЕ и ЧЭС, обмен поддержкой на выборах в их органы.