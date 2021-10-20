О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России МЛ.Богданова с Послом Ливана в Москве Ш.Бу Нассаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Ливана в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе.

В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями о вызывающем обеспокоенность развитии ситуации в Ливане и вокруг него. С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности дружественной Ливанской Республики. Была также выражена поддержка деятельности правительства Ливана во главе с Премьер-министром Н.Микати, направленная на преодоление кризисных явлений в экономике и социальной сфере и решение других острых вопросов национальной повестки дня.

В этом контексте затрагивались субстантивы и организационные вопросы проведения до конца ноября с.г. рабочего визита в Москву Министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллы Бу Хаббиба.