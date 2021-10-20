О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.С.Мирзояном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна.

Министры обсудили ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с учетом приближающейся годовщины ноябрьского трехстороннего документа о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Особое внимание уделили продвижению в решении насущных гуманитарных проблем, прежде всего возвращению удерживаемых лиц, передаче карт минных полей и сохранению культурно-религиозного наследия. «Сверили часы» по вопросам снятия напряженности на армяно­азербайджанской границе, разблокирования на Южном Кавказе всех транспортных и экономических связей, создания благоприятной атмосферы для регионального сотрудничества. Акцентировали важность продолжения усилий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном.

Затрагивались актуальные аспекты российско-армянского сотрудничества с учетом предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. Констатировано поступательное развитие союзнического взаимодействия.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд международных и региональных сюжетов.