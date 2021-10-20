О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Д.Бизли

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 октября «на полях» саммита «Группы двадцати» в Риме состоялась рабочая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Исполнительным директором ВПП Дэвидом Бизли.

В центре внимания были вопросы укрепления взаимодействия России с Программой на фоне беспрецедентного роста числа голодающих и недоедающих в результате гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций в мире, включая пандемию COVID-19.

Стороны обменялись мнениями о текущей гуманитарной ситуации и перспективах развития сотрудничества по оказанию продовольственной и иного рода помощи Афганистану, Сирии, Йемену, Венесуэле, Эфиопии, а также пострадавшим в Нагорном Карабахе.

Российской стороной акцентирована важность предоставления помощи нуждающемуся населению стран без предварительных политических условий.