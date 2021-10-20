О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России МЛ.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 ноября по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со специальным посланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы содействия комплексному урегулированию кризиса в Сирийской Арабской Республике на основе резолюции 2254 СБ ООН. Особое внимание было уделено итогам прошедшей в Женеве 18-22 октября с.г. шестой сессии Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета. Подчеркнута важность взаимоуважительного и конструктивного межсирийского диалога на этой переговорной площадке.