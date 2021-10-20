О XIV Региональной конференции российских соотечественников

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28-29 октября в Вене на площадке Российского центра науки и культуры в очном формате состоялась XIV Региональная конференция российских соотечественников, проживающих в Европе. В ней приняли участие 38 руководителей страновых координационных советов организаций российских соотечественников (КСОРС) и члены Регионального координационного совета соотечественников стран Европы (РКС) созыва 2021-2024 гг. из 31 европейского государства.

Форум открыл заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко, подчеркнувший важность недавно прошедшего в Москве VII Всемирного конгресса соотечественников, значимость внесения в Конституцию Российской Федерации положения о защите их прав. Была отмечена важность подключения зарубежных общин к реализуемым проектам гуманитарного и социально-экономического развития России, выражена благодарность организациям соотечественников за поддержку в проведении недавних выборов в Государственную Думу.

Приветствие делегатам конференции направил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Г.Б.Карасин.

Делегаты конференции выразили поддержку государственной политике России в отношении соотечественников за границей, дали высокую оценку работе Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и МИД России.

Участники форума согласовали набор рекомендаций на будущее, договорились о проведении разноплановых совместных мероприятий; конкретные проекты нашли отражение в итоговой резолюции конференции.

Форум прошел в рабочей атмосфере, духе взаимопонимания и взаимодействия.