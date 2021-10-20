О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел М.Л.Богданова со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.

В ходе обстоятельной беседы был обсужден комплекс вопросов подготовки к Международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября 2021 г. В этом контексте состоялся обмен мнениями о модальностях дальнейшего продвижения мирного процесса в Ливии с акцентом на важность выполнения ранее принятых международным сообществом решений, закрепленных в соответствующих резолюциях СБ ООН, в частности, проведения намеченных на 24 декабря с.г. общенациональных выборов с целью обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства.