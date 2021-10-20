Фрагмент интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова телеканалу «Россия 24», Москва, 1 ноября 2021 года

Вопрос: Приход к власти талибов – это серьезный вызов для России и для постсоветских государств Центральной Азии, наших бывших братских республик. Скажите, мы к этому вызову готовы и чем мы можем помочь нашим соседям в Центральной Азии?

С.В.Лавров: Для нас главное – это их стабильность, потому что с центрально-азиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим.

Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана.