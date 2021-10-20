Ответы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопросы программы «Москва. Кремль. Путин»,  Рим, 31 октября 2021 года

Вопрос: Вы сказали, что вчера были на ужине с Президентом США Дж.Байденом. Удалось ли Вам что-то обсудить? Возможно, его новую встречу с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным? Если да, то когда она планируется?

С.В.Лавров: Не то, чтобы я поужинал с Президентом США. Вчера был обед для всех лидеров делегаций на саммите «двадцатки», в ходе которого у нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с Президентом Дж.Байденом. Он передал приветы Президенту Российской Федерации В.В.Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты. Мы также кратко обсудили, как можно будет выстроить эти контакты в обозримой перспективе. Уже передал это послание Президенту В.В.Путину. Думаю, это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков.

Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что в сложившихся условиях Россия не видит никакого смысла в саммите лидеров «нормандской четверки»? Даже европейцы назвали Россию «участников конфликта». Мы с этим не согласны.

С.В.Лавров: Всегда видим смысл не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Мы передали коллегам наши предложения о том, как можно было бы обстоятельно подготовить следующий контакт в «нормандском формате» – неважно, на каком уровне. Ожидаем реакции от них. Они говорят, что нужно скорее встречаться, но до сих пор не передали нам свое видение ожидаемых результатов.