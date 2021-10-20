О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

31 октября в Риме «на полях» проводимого итальянским председательством саммита «Группы двадцати» состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы российско-итальянских отношений. С обеих сторон подчеркнут высокий уровень двустороннего взаимодействия, подтвержден настрой совместно работать над поиском путей укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических, научных и гуманитарных связей. Предметно обсужден график политических контактов на предстоящий период.

В рамках обмена мнениями по международной повестке дня отмечена роль Италии в качестве председателя «Группы двадцати». Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Стороны заявили о необходимости дальнейшей работы по обеспечению инклюзивного характера политического урегулирования в Ливии, в т.ч. в преддверии намеченных в стране выборов.

Переговоры прошли в традиционной для российско-итальянских отношений конструктивной атмосфере.