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30.10.2122:15

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра Европы и иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дриана

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 октября в Риме «на полях» саммита «Группы двадцати» состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром Европы и иностранных дел Французской Республики Ж.-И.Ле Дрианом.

Министры подробно рассмотрели ряд двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов.

Рассмотрена текущая ситуация на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, международные усилия по перезапуску СВПД. Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес.

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