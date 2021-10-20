О беседе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 октября «на полях» саммита «Группы двадцати» в Риме состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу.

Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов.

Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3» в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе.

Затронут ряд вопросов международной повестки дня и ключевые аспекты двусторонних связей.