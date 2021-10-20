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30.10.2120:33
О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
30 октября в Риме «на полях» форума «Группы двадцати» состоялась краткая встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро.
Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая вакцинацию в Аргентине российским препаратом «Спутник V», а также затронута региональная и международная проблематика.