О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 октября в Риме «на полях» форума «Группы двадцати» состоялась краткая встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро.

Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая вакцинацию в Аргентине российским препаратом «Спутник V», а также затронута региональная и международная проблематика.