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30.10.2120:33

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 октября в Риме «на полях» форума «Группы двадцати» состоялась краткая встреча Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Андресом Кафьеро.

Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая вакцинацию в Аргентине российским препаратом «Спутник V», а также затронута региональная и международная проблематика.

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