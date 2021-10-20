О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 октября «на полях» саммита «Группы двадцати» в Риме состоялась рабочая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом.

На фоне новой волны роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире основное внимание было уделено вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в деле борьбы с COVID-19.

Российская сторона поддержала сохранение за Организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.