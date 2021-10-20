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30.10.2119:15
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Т.Адханомом, Рим, 30 октября 2021 года
Уважаемый господин Генеральный директор,
Считаем, что мы должны поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и её центральную роль при любой конфигурации международных усилий в сфере здравоохранения.
В ходе саммита «Группы двадцати» обсудим этот вопрос. Будем четко обозначать, что на ВОЗ можно полагаться и необходимо поддерживать всеми возможными способами её работу.