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30.10.2119:15

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Т.Адханомом, Рим, 30 октября 2021 года

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Уважаемый господин Генеральный директор,

Считаем, что мы должны поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и её центральную роль при любой конфигурации международных усилий в сфере здравоохранения.

В ходе саммита «Группы двадцати» обсудим этот вопрос. Будем четко обозначать, что на ВОЗ можно полагаться и необходимо поддерживать всеми возможными способами её работу.

 

 

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