Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Д.Бизли, Рим, 30 октября 2021 года

Уважаемый господин исполнительный директор,

Сейчас важно "сверить часы" и посмотреть, как развивать дальше наше сотрудничество. За последние пять лет оно достигло беспрецедентно высокого уровня. Собираемся и дальше его расширять.

Хотел бы услышать вашу оценку существующих проблем, а также видение того, что могла бы сделать Россия для их решения.