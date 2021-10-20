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30.10.2119:07

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Д.Бизли, Рим, 30 октября 2021 года

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Уважаемый господин исполнительный директор,

Сейчас важно "сверить часы" и посмотреть, как развивать дальше наше сотрудничество. За последние пять лет оно достигло беспрецедентно высокого уровня. Собираемся и дальше его расширять.

Хотел бы услышать вашу оценку  существующих проблем, а также видение того, что могла бы сделать Россия для их решения.

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