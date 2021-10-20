О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 октября в Риме «на полях» саммита «Группы двадцати» состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Министры дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайского стратегического партнерства. Обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе вопросы сотрудничества в практических областях, затронутых противоэпидемическими ограничениями.

В традиционно дружеской атмосфере главы внешнеполитических ведомств России и Китая провели обстоятельный и доверительный обмен мнениями по ключевым аспектам деятельности «двадцатки», уделив особое внимание перспективам развития Объединения и вопросам взаимодействия двух стран в данном формате. Подчеркнута актуальность скорейшего созыва саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН для поиска эффективного ответа на глобальные вызовы и угрозы современности.

Были также рассмотрены насущные региональные и международные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и развитие обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свете недавнего создания новых узкоблоковых структур, размывающих асеаноцентричную архитектуру безопасности и стабильности в регионе.

Отмечено совпадение позиций в отношении попыток навязывания единых стандартов демократии по западным лекалам, разделения государств на «правильные» и «неправильные» демократии, ущербности вмешательства во внутренние дела независимых государств.

Отмечены весомые практические результаты заседаний расширенной «тройки» и Московского формата консультаций по Афганистану в контексте дальнейшего продвижения межафганского национального примирения, а также координации международных усилий по содействию постконфликтному восстановлению этой страны.

Констатирована близость позиций по всем обсуждавшимся вопросам. Подтверждена важность продолжения практики регулярных контактов в целях дальнейшего углубления внешнеполитического взаимодействия двух стран.

Беседа прошла в доверительном, конструктивном ключе.