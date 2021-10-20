Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, Рим, 30 октября 2021 года

Дорогой друг,

Коллеги,

Наши контакты весьма интенсивны. Это отражает беспрецедентно высокий и качественный уровень отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти, находят отражение и позитивный отклик в гражданском обществе.

До конца текущего года предстоит очередная, 26-я по счёту, встреча глав правительств России и Китая. Ей будут предшествовать заседания пяти соответствующих межправительственных комиссий. Это будет серьёзным вкладом экономических блоков наших правительств в подготовку очередного саммита.

Мы в тесном контакте по внешнеполитической проблематике. Рассчитываю сегодня обсудить все ключевые проблемы с учетом оценок наших лидеров и стремительных перемен (далеко неоднозначных), происходящих на мировой арене.