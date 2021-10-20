К 30-летней годовщине Мадридской мирной конференции по арабо-израильскому урегулированию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

День 30 октября вошел в историю в качестве важной вехи в развитии Ближнего Востока. 30 лет назад – 30 октября 1991 г. – в Мадриде началась мирная конференция по вопросам арабо-израильского урегулирования. Созыв такого форума под советско-американским коспонсорством стал возможен благодаря энергичному многостороннему сотрудничеству. Отмечаем особый вклад Испании как страны-устроительницы Мадридской конференции.

Тогда за столом переговоров впервые собрались все вовлеченные игроки, включая высокопоставленных представителей Израиля, Египта, Сирии, Ливана, Иордании и палестинцев в составе совместной делегации, а также ООН в качестве наблюдателя. Данное мероприятие позволило выстроить мирный процесс по комплексному ближневосточному урегулированию на основе прямого политического диалога Израиля с арабскими странами и палестинцами, а также многосторонних переговоров по фундаментальным проблемам безопасности, беженцев, экономики и распределения водных ресурсов.

Во исполнение решений Мадрида странами Ближнего Востока и международными акторами был внесен существенный вклад в региональную стабилизацию, наметились контуры оформления устойчивого всеобъемлющего мирного процесса. К глубокому сожалению, по целому ряду причин наработанный на Мадридской конференции потенциал не был в полной мере использован, а по ряду направлений – растрачен.

Как следствие, при сохранении израильской оккупации палестинских территорий в зоне конфликта происходят регулярные рецидивы военной конфронтации. Западный берег р. Иордан и сектор Газа захлестнули острые социально-экономические и гуманитарные проблемы, которые серьезно усугубляются отсутствием межпалестинского единства. От односторонних шагов, связанных с попытками изменить статус Иерусалима, в том числе Святых мест, поселенческой деятельностью и призывами к насилию, страдает палестинское и израильское гражданское население. Оказались существенно подорваны перспективы реализации закрепленного в решениях Совета Безопасности ООН постулата «территории в обмен на мир», из которого проистекает принцип «двух государств» – Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности.

В нынешних условиях Россия как постоянный член СБ ООН и участник ближневосточного «квартета» международных посредников призывает партнеров обратиться к наработанному в Мадриде опыту сотрудничества, в основе которого – всеобъемлющий подход к региональным вызовам и угрозам, и активизировать совместные усилия в интересах устойчивого арабо-израильского урегулирования. История доказывает, что развязать конфликтные узлы на Ближнем Востоке в одиночку невозможно.

В целях решения этой задачи российская дипломатия выступает с инициативой созыва «квартета» на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств. Сохраняет актуальность и наше предложение о проведении в Москве палестино-израильской встречи на высшем уровне. Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами. Недавно в России с визитом побывал премьер-министр Израиля Н.Беннет. Планируем переговоры с руководством Палестинской национальной администрации.