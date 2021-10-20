Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о ситуации с функционированием диппредставительств России и США

Вопрос: Как Вы могли бы прокомментировать сложившуюся ситуацию с функционированием диппредставительств России и США?

Ответ: Давно перестали удивляться разного рода утечкам и заявлениям американских официальных лиц о якобы невыносимых условиях, в которых вынуждено работать Посольство США в Москве.

Напомним, что именно Вашингтон раскрутил спираль конфронтации, поставив на поток – в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. – такую деструктивную практику, как конфискация российской дипсобственности и массовые высылки сотрудников наших загранучреждений. Со своей стороны мы слишком долго проявляли сдержанность, предупреждали о пагубных последствиях и апеллировали к здравому смыслу, тогда как в Вашингтоне продолжали изощряться во все новых русофобских выпадах.

Но всякому терпению рано или поздно приходит конец. Американцы сейчас пожинают плоды собственной агрессивной и недальновидной политики. Теперь, столкнувшись с новой реальностью встречных болезненных ограничений, с наигранной театральностью изображают из себя невинных «жертв» произвола, как бы вопрошая: «а нас-то за что?»

Мы неоднократно и подробно описывали ущерб, нанесенный российским дипломатическим представительствам. Закрыты генеральные консульства в Сан-Франциско и Сиэтле. С конца 2016 г. более сотни наших сотрудников с членами семей были высланы под разными предлогами, в том числе с формулировкой «persona non grata». И что совсем неслыханно с точки зрения канонов дипломатии и понятий частной собственности, право на которую в США всегда считалось священным, американские власти рейдерскими методами захватили принадлежащие России шесть объектов недвижимости, выставив полицейское оцепление, и с тех пор не пускают туда российских дипломатов. На наши требования вернуть или хотя бы позволить проинспектировать здания и земельные участки, Госдепартамент США регулярно отказывает без объяснения причин, отделываясь формальными отписками.

Более того, за лукавыми заверениями американских представителей в приверженности нормализации условий функционирования посольств и консульских учреждений России и США не просматривается даже намека на готовность договариваться на равноправной основе. В публичное пространство вбрасываются жалобы, что Москва, мол, необоснованно запретила наем местного персонала. Звучат сетования, что тем самым дезорганизуется работа всех посольских служб, в том числе ключевая для дипмиссии любой страны консульская функция.

Мы, конечно, предпочитаем обсуждать эту «внутреннюю кухню» в рабочем режиме, исходя из того, что в сложившейся не по вине России сложной ситуации надо искать решения в рамках профессионального диалога. Ничто не мешает американской стороне, о чем ей неоднократно и на различных уровнях говорилось, полностью заполнить более чем достаточную квоту в 455 чел. на численность персонала, включая столь востребованных консулов. Вместо этого в Вашингтоне сознательно «сливают» в СМИ некорректные, мягко говоря, утверждения, о якобы четырехкратном превосходстве российского дипломатического присутствия в США над американским в России. Причем засчитывают нам состав нашего Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, которое никакого отношения к двусторонним дипмиссиям не имеет.

Если же сопоставлять посольства и консульские учреждения, то картина складывается совершенно иная. У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится.

Заявляем в этой связи, что упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен.