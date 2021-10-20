Комментарий ДИП МИД России в связи с сообщениями СМИ об удержании в украинском плену граждан России, проживающих в Донбассе

В связи с сообщениями ряда СМИ о том, что Вооруженными силами Украины удерживаются в плену 37 граждан России, проживающих в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка, можем сообщить следующее.

По имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения т.н. «фильтрационных мероприятий». Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди.

В настоящее время обстановка несколько разрядилась. У въезда в село появились представители Международного Комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в т.ч. с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в т.ч. в Донбассе.