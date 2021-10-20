О 32-й сессии Генеральной Ассамблеи Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27-28 октября в онлайн-формате прошла 32-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ). В мероприятии приняли участие более ста делегаций государств-членов ИККРОМ, страны-наблюдатели и партнерские организации Центра. Российская сторона была представлена сотрудниками Секретариата Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Посольства России в Риме и Минкультуры России.

Участники Генассамблеи обсудили ход реализации основных программ и исполнение бюджета ИККРОМ, утвердили план деятельности на 2022-2023 гг. Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов, связанных с цифровой трансформацией работы Центра, поиском путей преодоления негативных последствий пандемии, развитием взаимодействия в сфере сохранения всемирного культурного наследия, в частности в рамках совместных научных исследований и учебных программ.

В ходе мероприятия состоялись выборы в Совет ИККРОМ (высший орган управления Центра в период между сессиями Генассамблеи). На новый срок с 2022 по 2025 гг. в эту структуру избран российский эксперт, Председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Н.Н.Шангина.