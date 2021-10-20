О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Исламской Республики Иран А.Багери Кяни

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 октября состоялись консультации заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам А.Багери Кяни.

Основное внимание было сосредоточено на перспективах многосторонних усилий по восстановлению устойчивой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Исходим из того, что работа в этом направлении должна быть продолжена.

Рассмотрен также широкий круг вопросов международной повестки дня и отдельные аспекты развития двусторонних отношений.