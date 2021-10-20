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29.10.2117:09

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддином

2205-29-10-2021

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также подготовки к предстоящим в ближайшие месяцы мероприятиям на высшем и высоком уровнях. Подтверждена линия на координацию усилий по вопросам ситуации в Афганистане с учётом решений сентябрьских саммитов ОДКБ и ШОС и результатов встречи в Московском формате 20 октября с.г.

Отдельно затрагивался ряд практических аспектов сотрудничества в сфере трудовой миграции и культурно-гуманитарного взаимодействия. С российской стороны внимание было привлечено к необходимости завершения процесса перевода школы № 7 в г. Кулябе из ведения Минобороны России в состав Российско-Таджикского (Славянского) Университета в г. Душанбе.

 

 

 
 

 

 

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