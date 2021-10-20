О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с директором департамента Северной Африки и Среднего Востока Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики А.Геген

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 октября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с директором департамента Северной Африки и Среднего Востока Министерства Европы и иностранных дел Французской Республики Анн Геген.

В ходе беседы были затронуты субстантивные и организационные вопросы проведения 12 ноября с.г. Парижской конференции по Ливии. В этом контексте был проведен обмен мнениями по комплексу ливийской ситуации с акцентом на важность координации международных усилий в целях продвижения всеобъемлющего урегулирования в Ливии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.