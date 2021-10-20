О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителями руководства Курдского национального совета К.Хаджо и И.Барро

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителей руководства сирийского Курдского национального совета Камирана Хаджо и Ибрагима Барро по их просьбе.

В ходе беседы была предметно обсуждена ситуация в Сирии с акцентом на обстановку на северо-востоке страны. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН, в том числе в контексте итогов 6-й сессии межсирийского Конституционного комитета в Женеве.

С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу переговорного урегулирования всех проблем, препятствующих восстановлению в полном объеме суверенитета и территориальной целостности САР.