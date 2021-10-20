О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Посла Арабской Республики Египет в Москве И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам российско-египетского взаимодействия в ООН и на других международных площадках, в том числе с учетом последнего развития событий в Республике Судан, в Сирии, по комплексу проблем климатической повестки.