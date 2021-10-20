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29.10.2111:49

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Египта в Москве И.Насром

2202-29-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Посла Арабской Республики Египет в Москве И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам российско-египетского взаимодействия в ООН и на других международных площадках, в том числе с учетом последнего развития событий в Республике Судан, в Сирии, по комплексу проблем климатической повестки.

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