Новости

29.10.2111:46

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Исламской Республики Иран А.Багери Кяни

2201-29-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29 октября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Али Багери Кяни.

В ходе углубленного обмена мнениями по актуальной ближневосточной проблематике акцент был сделан на развитие ситуации в Сирии, в том числе в контексте взаимодействия в «Астанинском формате».

В фокусе внимания также была обстановка в Йемене, Ираке и зоне Персидского залива.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность