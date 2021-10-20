О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Исламской Республики Иран А.Багери Кяни

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 октября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Али Багери Кяни.

В ходе углубленного обмена мнениями по актуальной ближневосточной проблематике акцент был сделан на развитие ситуации в Сирии, в том числе в контексте взаимодействия в «Астанинском формате».

В фокусе внимания также была обстановка в Йемене, Ираке и зоне Персидского залива.